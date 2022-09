राघव चड्ढा का ट्वीट: ऑपरेशन लोटस दिल्ली व पंजाब में विफल, गोवा में सफल, पूछा- क्यों

गोवा में भाजपा ने कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका दिया तो आम आदमी पार्टी ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। मंगलवार को आम आदमी पार्टी ने पंजाब में भाजपा पर विधायकों को खरीद की कोशिश का आरोप लगाया था। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि भाजपा एक विधायक को 25- 25 करोड़ रुपये का ऑफर दे रही है।

Operation Lotus: Fails in Delhi and Punjab, succeeds in Goa.



Why?



Because...



When you vote for Congress, you elect a future BJP MLA.



Congress is over, resting in pieces.