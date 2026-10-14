Chandigarh News: विहान के शतक से पंजाब मजबूत असम के स्कोर से 86 रन दूर

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टीम असम के 373 रन से 86 रन पीछे है। पंजाब के विहान मल्होत्रा ने पदार्पण मुकाबले में 103 रन बनाए, जबकि हरनूर पन्नू ने 54 रन का योगदान दिया। दोनों के बीच 137 रन की साझेदारी हुई।दिन का खेल समाप्त होने तक सलील अरोड़ा और इमानजोत चहल क्रीज पर थे। दोनों 50 रन जोड़ चुके थे। बारिश से प्रभावित दूसरे दिन असम ने 373 रन बनाए थे। उसके दो बल्लेबाजों ने शतक जड़े, जबकि उमेश यादव ने पांच विकेट लिए।