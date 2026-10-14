Chandigarh News: विहान के शतक से पंजाब मजबूत असम के स्कोर से 86 रन दूर
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 01:29 AM IST
Updated Wed, 14 Oct 2026 01:29 AM IST
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चंडीगढ़। न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर क्रिकेट स्टेडियम में पंजाब और असम के बीच रणजी ट्रॉफी मुकाबले के तीसरे दिन मंगलवार को पंजाब ने पहली पारी में पांच विकेट पर 287 रन बना लिए।
टीम असम के 373 रन से 86 रन पीछे है। पंजाब के विहान मल्होत्रा ने पदार्पण मुकाबले में 103 रन बनाए, जबकि हरनूर पन्नू ने 54 रन का योगदान दिया। दोनों के बीच 137 रन की साझेदारी हुई।
दिन का खेल समाप्त होने तक सलील अरोड़ा और इमानजोत चहल क्रीज पर थे। दोनों 50 रन जोड़ चुके थे। बारिश से प्रभावित दूसरे दिन असम ने 373 रन बनाए थे। उसके दो बल्लेबाजों ने शतक जड़े, जबकि उमेश यादव ने पांच विकेट लिए।
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टीम असम के 373 रन से 86 रन पीछे है। पंजाब के विहान मल्होत्रा ने पदार्पण मुकाबले में 103 रन बनाए, जबकि हरनूर पन्नू ने 54 रन का योगदान दिया। दोनों के बीच 137 रन की साझेदारी हुई।
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दिन का खेल समाप्त होने तक सलील अरोड़ा और इमानजोत चहल क्रीज पर थे। दोनों 50 रन जोड़ चुके थे। बारिश से प्रभावित दूसरे दिन असम ने 373 रन बनाए थे। उसके दो बल्लेबाजों ने शतक जड़े, जबकि उमेश यादव ने पांच विकेट लिए।
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