{"_id":"627c8f33f411ee58d80fc463","slug":"punjab-police-still-not-succeed-in-finding-culprits-behind-mohali-blast","type":"story","status":"publish","title_hn":"मोहाली हमले के दो दिन: पहले छिपाने में जुटी रही सरकार, अनुमानों पर टिकी पुलिस का एक ही जवाब-जांच जारी है","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Thu, 12 May 2022 10:09 AM IST