चंडीगढ़: पंजाब कांग्रेस प्रमुख राजा वड़िंग ने की इस्तीफे की पेशकश, आलाकमान के फैसले की सूचना पर उठाया कदम

पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने राज्य इकाई में हफ्तों से चल रही अंदरूनी कलह के बाद अपने पद से इस्तीफा देने की पेशकश की है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि उन्होंने कहा 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले इस पद के लिए पूर्व मंत्री और सांसद विजय इंदर सिंगला सबसे आगे चल रहे हैं।

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सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस आलाकमान ने वारिंग को उन्हें बदलने के अपने फैसले के बारे में सूचित किया, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की। हिंदू चेहरा और कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य सिंगला को 1 जुलाई को पार्टी की चुनाव प्रबंधन और समन्वय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। विज्ञापन



सिंगला के अलावा, पूर्व ओलंपियन और जालंधर कैंट के विधायक परगट सिंह, पूर्व विधायक राणा केपी सिंह, राजा सांसी के विधायक सुखबिंदर सिंह सरकारिया, पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और गुरदासपुर के सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा के नाम भी इस पद के लिए चर्चा में हैं। पार्टी सूत्रों ने बताया कि जल्द ही पंजाब कांग्रेस के नए प्रमुख की घोषणा होने की उम्मीद है। सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस आलाकमान ने वारिंग को उन्हें बदलने के अपने फैसले के बारे में सूचित किया, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की। हिंदू चेहरा और कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य सिंगला को 1 जुलाई को पार्टी की चुनाव प्रबंधन और समन्वय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था।सिंगला के अलावा, पूर्व ओलंपियन और जालंधर कैंट के विधायक परगट सिंह, पूर्व विधायक राणा केपी सिंह, राजा सांसी के विधायक सुखबिंदर सिंह सरकारिया, पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और गुरदासपुर के सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा के नाम भी इस पद के लिए चर्चा में हैं। पार्टी सूत्रों ने बताया कि जल्द ही पंजाब कांग्रेस के नए प्रमुख की घोषणा होने की उम्मीद है।

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