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माई सिटी रिपोर्टरचंडीगढ़। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन की नई इमारत और आधुनिक सुविधाओं के साथ अब इसके संचालन का तरीका भी बदलने जा रहा है। स्टेशन पर ट्रेनों का संचालन रेलवे के पास रहेगा, लेकिन यात्रियों को मिलने वाली ज्यादातर सुविधाओं की जिम्मेदारी निजी कंपनी संभालेगी। रेलवे लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (आरएलडीए) ने इसके लिए तीसरी बार टेंडर जारी किया है। करीब 124 करोड़ रुपये के नौ साल के अनुबंध के लिए कंपनियां 30 दिसंबर तक आवेदन कर सकती हैं।इस बदलाव का असर यात्रियों की रोजमर्रा की सुविधाओं के साथ उनकी जेब पर भी पड़ सकता है। फिलहाल प्लेटफॉर्म टिकट 10 रुपये का है, लेकिन निजी कंपनी के हाथों में प्रबंधन जाने के बाद इसके 20 रुपये होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि, रेलवे ने अभी इस संबंध में कोई आधिकारिक निर्णय नहीं लिया है।सफाई से रिटायरिंग रूम तक निजी कंपनी के जिम्मेनई व्यवस्था में रेलवे टिकट और पार्सल बुकिंग को छोड़कर स्टेशन की लगभग सभी यात्री सुविधाओं का प्रबंधन निजी एजेंसी को सौंपने की योजना है। इसमें स्टेशन परिसर की सफाई, क्लॉक रूम, रिटायरिंग रूम, फूड कोर्ट, कैंटीन, पार्किंग, विज्ञापन और अन्य व्यावसायिक गतिविधियां शामिल हैं। यानी यात्रियों को मिलने वाली सेवाओं के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी एक ही एजेंसी के पास होगी।दो बार कंपनियों ने नहीं दिखाई पर्याप्त रुचिआरएलडीए इससे पहले सितंबर 2025 और अप्रैल 2026 में भी टेंडर जारी कर चुका है, लेकिन दोनों बार पर्याप्त कंपनियों ने रुचि नहीं दिखाई। पिछली प्रक्रिया में केवल एक या दो कंपनियां ही सामने आई थीं। इसके बाद इस बार टेंडर प्रक्रिया को दो हिस्सों में बांटा गया है। कमाई और खर्च से जुड़े प्रबंधन के लिए अलग-अलग टेंडर जारी किए गए हैं, ताकि अधिक कंपनियां इसमें भाग ले सकें।व्यावसायिक प्रबंधन के लिए 15 साल की लीजयात्री सुविधाओं के संचालन के अलावा स्टेशन की व्यावसायिक जगहों की लीजिंग और प्रबंधन के लिए अलग टेंडर जारी किया गया है। इसके तहत व्यावसायिक स्थानों के प्रबंधन की जिम्मेदारी 15 साल के लिए एजेंसी को देने का प्रस्ताव है। इससे विज्ञापन और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन का तरीका भी बदलेगा। रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण का काम पूरा होने के करीब है। अधिकारियों के अनुसार, जनवरी 2027 से चयनित एजेंसी सुविधाओं का संचालन संभाल सकती है। ऐसे में स्टेशन पर यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं के साथ उनके प्रबंधन का मॉडल भी पूरी तरह बदल जाएगा।