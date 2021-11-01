Chandigarh News: सेक्टर-51ए में गूंजेगा बालाजी का गुणगान
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 01:36 AM IST
Updated Sat, 03 Oct 2026 01:36 AM IST
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चंडीगढ़। सेक्टर-51ए की मार्केट में शनिवार, 3 अक्तूबर को ‘एक शाम बालाजी के नाम’ भजन संध्या आयोजित की जाएगी। मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन और विकास सोशल वेलफेयर एंड एजुकेशन सोसाइटी की ओर से होने वाला कार्यक्रम शाम 5:30 बजे शुरू होगा। जम्मू के भजन गायक स्वामी बुआ दित्ता जी महाराज और चंडीगढ़ के सोनू सुरजीत भजन प्रस्तुत करेंगे। आयोजकों के अनुसार कार्यक्रम प्रभु इच्छा तक चलेगा। रात नौ बजे से श्रद्धालुओं के लिए विशाल भंडारे की व्यवस्था रहेगी।
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