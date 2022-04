पंजाब में 25 दिन में 14 किसानों ने दी जान: केजरीवाल और मान पर भड़के राजा वड़िंग, कहा-किसानों को अप्रैल फूल बनाया

पंजाब में अप्रैल के महीने में किसानों की खुदकुशी के बढ़ते मामलों पर अब राजनीति गरमाने लगी है। विपक्ष ने सीएम भगवंत मान और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। 25 दिनों में 14 किसानों के जान देने के मामले पर पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने मान और केजरीवाल को घेरा है। वड़िंग ने मान सरकार से सवाल किया है कि पिछले एक महीने में आप की सरकार में पंजाब के 14 किसानों ने आत्महत्या की। भगवंत मान इन 14 किसान परिवारों में से कितने परिवारों से मिले।

When will you stop lying @ArvindKejriwal Ji… 7 farmers committed suicide in 1 Distt alone, imagine farmers plight in 28 Distts. Hv you visited one family? Where is your responsibility & concern for Punjab now? Where is promised compensation to farmers? Practice what you preach… pic.twitter.com/a5vGnRUYjx