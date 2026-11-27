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माई सिटी रिपोर्टरचंडीगढ़। नगर निगम चुनाव से पहले फेडरेशन ऑफ सेक्टर वेलफेयर एसोसिएशन चंडीगढ़ (फोसवैक) के चेयरमैन बलजिंदर सिंह बिट्टू ने राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे बार-बार पार्टी बदलने वाले नेताओं को टिकट न दें। उन्होंने कहा कि चुनावी लाभ और टिकट के लिए दल बदलने वालों को पुरस्कृत नहीं किया जाना चाहिए।बिट्टू के मुताबिक, राजनीति का आधार सिद्धांत, प्रतिबद्धता और जनसेवा होना चाहिए, न कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और सत्ता की चाह। चुनाव से पहले पार्टी बदलकर टिकट मांगने की प्रवृत्ति जनता में गलत संदेश देती है और लोकतांत्रिक व्यवस्था की विश्वसनीयता कमजोर करती है। उन्होंने कहा कि उम्मीदवार चुनते समय ईमानदारी, सार्वजनिक छवि, समाज के प्रति प्रतिबद्धता और जनसेवा के पुराने रिकॉर्ड को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। लंबे समय से संगठन के लिए काम करने वाले निष्ठावान कार्यकर्ताओं को मौका मिलना चाहिए।