विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

चालू वित्तीय वर्ष में बजट नहीं मिलने से नहीं हो सका काम, आयुष विभाग ने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए भेजी बजट की मांगमाई सिटी रिपोर्टचंडीगढ़। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने और लोगों को घर के नजदीक पंचकर्म थेरेपी की सुविधा देने के प्रशासन के दावे फिलहाल जमीन पर उतरते नजर नहीं आ रहे हैं। सेक्टर-37 और सेक्टर-48 में पंचकर्म सेंटर शुरू करने की योजना महीनों से अधर में है। दोनों सेंटरों पर अभी तक ताले लटके हैं। ऐसे में पुराने रोगों के इलाज के लिए पंचकर्म की सुविधा तलाश रहे मरीजों को निराश होकर लौटना पड़ रहा है।सेंटर शुरू होने में हो रही देरी पर आयुष विभाग के निदेशक डॉ. अतुल ढाकणे ने स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने बताया कि फिलहाल सेक्टर-37 और सेक्टर-48 में पंचकर्म सेंटर शुरू होने की उम्मीद नहीं है। सेक्टर-48 स्थित अस्पताल में सेंटर शुरू करने के लिए अप्रैल के बाद ही काम शुरू हो पाएगा। इसकी मुख्य वजह बजट की कमी है। निदेशक के अनुसार, चालू वित्तीय वर्ष में इन सेंटरों को शुरू करने के लिए कोई बजट आवंटित नहीं हुआ था। इस कारण जरूरी तैयारियां आगे नहीं बढ़ सकीं। अब विभाग ने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट की मांग भेजी है। बजट मंजूर होने के बाद ही सेंटरों के लिए जरूरी उपकरण खरीदे जाएंगे और बुनियादी ढांचा तैयार किया जा सकेगा। इसके बाद ही मरीजों को यहां पंचकर्म की सुविधा मिल पाएगी।दक्षिण और पश्चिमी सेक्टरों के मरीजों को ज्यादा परेशानीसेक्टर-37 और सेक्टर-48 में सेंटर शुरू नहीं होने से दक्षिण और पश्चिमी सेक्टरों के निवासियों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। जोड़ों के दर्द, स्लिप डिस्क, माइग्रेन, तनाव और जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों के उपचार के लिए पंचकर्म कराने वाले मरीजों को अपने इलाके में सुविधा नहीं मिल पा रही है। उन्हें इलाज के लिए दूसरे केंद्रों का रुख करना पड़ रहा है।इंडस्ट्रियल एरिया और सेक्टर-34 भेजे जा रहे मरीजआयुष विभाग के निदेशक डॉ. अतुल ढाकणे ने बताया कि मरीजों का उपचार प्रभावित न हो, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। सेक्टर-37 और सेक्टर-48 में सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण पंचकर्म के मरीजों को फिलहाल इंडस्ट्रियल एरिया और सेक्टर-34 स्थित आयुष अस्पताल में रेफर किया जा रहा है। विभाग का कहना है कि बजट मिलने के बाद ही दोनों सेंटरों को शुरू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।