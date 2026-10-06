Chandigarh News: दशहरे पर चंडीगढ़ कांग्रेस ने फूंका मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला

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माई सिटी रिपोर्टरचंडीगढ़। दशहरे पर चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन कर उनका पुतला दहन किया। कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र, संविधान और मतदाता अधिकारों की रक्षा का संघर्ष बताते हुए चुनाव आयोग की निष्पक्षता और मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं पर चिंता जताई। प्रदर्शन का नेतृत्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एचएस लक्की ने किया, जबकि आयोजन पूर्व यूथ कांग्रेस अध्यक्ष मनोज लोबाना ने किया। नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग की।एचएस लक्की ने कहा कि विपक्षी दल देशभर में मतदाता सूची और वोट चोरी के मुद्दे उठा रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की भूमिका पर गंभीर सवाल उठने से चुनाव आयोग की विश्वसनीयता प्रभावित हुई है। उन्होंने कहा कि दशहरा अन्याय और बुराई के खिलाफ संघर्ष का संदेश देता है। यह प्रदर्शन किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए है।लक्की ने कहा कि वोट किसी दल, सरकार या पदाधिकारी की संपत्ति नहीं, बल्कि प्रत्येक पात्र नागरिक का अधिकार है। मतदाता सूची से किसी नागरिक का नाम अनुचित रूप से हटाना लोकतंत्र के लिए गंभीर चिंता का विषय है। चुनाव आयोग को मतदाताओं के सवालों का निष्पक्ष और पारदर्शी जवाब देना चाहिए।तत्काल इस्तीफे की मांगलक्की ने ज्ञानेश कुमार से तत्काल इस्तीफा देने और केंद्र सरकार से चुनाव आयोग की स्वतंत्रता, निष्पक्षता तथा विश्वसनीयता बहाल करने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की। कांग्रेस ने लोकतांत्रिक तरीके से यह मुद्दा जनता के बीच उठाते रहने का संकल्प लिया।बॉक्स: मनोज लोबाना ने निष्पक्ष जांच पर दिया जोरपूर्व यूथ कांग्रेस अध्यक्ष मनोज लोबाना ने कहा कि दशहरा अन्याय और अहंकार के अंत का प्रतीक है। मतदाता अधिकारों से जुड़े सवालों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वोट से वंचित किए जाने की शिकायतों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।