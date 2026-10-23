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नैतिक हत्याकांड में बड़ा खुलासा: सुपारी देकर कराई गई 17 वर्षीय छात्र की हत्या, लक्की पटियाल का नाम आया सामने

Fri, 23 Oct 2026 09:04 PM IST
Akash Dubey संवाद न्यूज एजेंसी, चंडीगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, चंडीगढ़ Published by: Akash Dubey Updated Fri, 23 Oct 2026 09:04 PM IST
सार

पुलिस जांच में 17 वर्षीय नैतिक की हत्या सुपारी देकर कराने का खुलासा हुआ। इसमें बंबीहा गैंग के गैंगस्टर लक्की पटियाल का नाम सामने आया है। एक नाबालिग छात्र ने शूटर को नैतिक की पहचान कराई थी।

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Naitik Murder Case 17 year old student murdered via a contract killing
नैतिक हत्याकांड - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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सेंट जोसफ कॉन्वेंट स्कूल के पूर्व छात्र नैतिक (17) की हत्या के मामले में पुलिस जांच के दौरान बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, नैतिक की हत्या कथित तौर पर सुपारी देकर कराई गई थी। इस मामले में बंबीहा गैंग से जुड़े गैंगस्टर लक्की पटियाल का नाम सामने आया है। पुलिस के अनुसार, नैतिक के साथ रंजिश रखने वाला नाबालिग छात्र केवल शूटर को उसकी पहचान कराने के लिए मौके पर लेकर आया था।

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पुलिस सूत्रों के मुताबिक, नाबालिग छात्र ने शूटर को नैतिक की पहचान कराई, जिसके बाद उस पर गोलियां चलाई गईं। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों मौके से फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले में नाबालिग छात्र को हिरासत में लिया है। वहीं, हत्या में शामिल शूटर और अन्य पहलुओं को लेकर जांच जारी है।

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इससे पहले सामने आया था कि 17 वर्षीय आरोपी छात्र ने बाइक से नैतिक के ऑटो का पीछा किया था। इसके बाद नैतिक पर फायरिंग की गई। गोली लगने से ऑटो चालक के कंधे में चोट आई, जबकि दूसरी गोली नैतिक की छाती में लगी। गंभीर रूप से घायल नैतिक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

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पुलिस जांच में हत्या के पीछे सेक्टर-34 में हुई मारपीट और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने को लेकर रंजिश सामने आई है। बताया जा रहा है कि इसी विवाद के चलते नैतिक को निशाना बनाया गया।

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मामले में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, हत्या के दौरान नैतिक की वीडियो भी बनाई गई थी। पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है कि वीडियो किसने बनाई और इसका मकसद क्या था।

गैंगस्टर लक्की पटियाल का नाम इससे पहले प्रॉपर्टी डीलर चिन्नी कुब्बाहेड़ी की हत्या के मामले में भी सामने आ चुका है। नैतिक हत्याकांड में कथित सुपारी और गैंगस्टर कनेक्शन सामने आने के बाद पुलिस मामले की विभिन्न कड़ियों को जोड़कर जांच कर रही है। फिलहाल, पुलिस की जांच जारी है और मामले में सामने आए आरोपों की पुष्टि जांच तथा कानूनी प्रक्रिया के तहत होनी बाकी है।

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