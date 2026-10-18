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Hindi News ›   Chandigarh ›   Message on fighting breast cancer conveyed through street play; free screening camp on the 26th

Chandigarh News: नुक्कड़ नाटक से दिया स्तन कैंसर से लड़ने का संदेश, 26 को मुफ्त जांच शिविर

Sun, 18 Oct 2026 01:21 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 01:21 AM IST
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Message on fighting breast cancer conveyed through street play; free screening camp on the 26th
माई सिटी रिपोर्टर
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चंडीगढ़। सहायता चैरिटेबल वेलफेयर सोसाइटी ने शनिवार को स्तन कैंसर जागरूकता अभियान चलाया। यह अभियान सेक्टर-17 के रोज गार्डन अंडरपास में आयोजित हुआ। इसका उद्देश्य स्तन कैंसर की समय पर पहचान और प्रभावित महिलाओं को सहयोग देना है।

अभियान में डॉक्टर चंद्रशेखर थिएटर ग्रुप ने नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया। इसमें स्तन कैंसर से लड़ने का संदेश दिया गया। गवर्नमेंट होम साइंस कॉलेज की ओर से संगीतमय प्रस्तुति दी गई। सोसाइटी अध्यक्ष रेणु सहगल ने महिलाओं से अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने की अपील की। उन्होंने समय पर जांच करवाने और बिना झिझक डॉक्टर से सलाह लेने पर जोर दिया। सोसाइटी के प्रशासक विंग कमांडर अजय तुली ने अभियान का उद्देश्य रचनात्मक माध्यमों से जागरूकता फैलाना बताया। दिव्या जोशी ने भी इस अभियान के आयोजन में सहयोग दिया।
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मुफ्त जांच शिविर 26 को
सोसाइटी 26 अक्तूबर को सेक्टर-15 स्थित केंद्र में मुफ्त कैंसर जांच शिविर लगाएगी। यह शिविर संस्थापक अध्यक्ष दिवंगत नीलू तुली की स्मृति में सुबह 10 बजे से होगा। इसमें 40 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं की मुफ्त मैमोग्राफी जांच की जाएगी। साथ ही, हड्डियों की मजबूती की भी जांच होगी। इच्छुक महिलाएं 21 अक्तूबर तक पंजीकरण करवा सकती हैं।
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