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निगम ने लिए तीन अहम फैसले, अपनी अलग अनुकंपा नियुक्ति नीति भी बनाएगामेयर और कमिश्नर ने सौंपे नियमित नियुक्ति पत्रसंवाद न्यूज एजेंसीचंडीगढ़। नगर निगम ने 92 मृत सफाई कर्मचारियों के आश्रितों की वर्षों पुरानी अस्थायी नौकरी को नियमित कर दिया है। वीरवार को मेयर सौरभ जोशी और निगम कमिश्नर अमित कुमार ने उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपे। इसके साथ ही 137 कर्मचारियों के बेसिक वेतन और डीए का मामला सुलझाने का रास्ता साफ हो गया है। निगम अब अपनी अलग अनुकंपा नियुक्ति नीति भी बनाएगा। चुनाव घोषणा से एक दिन पहले लिए गए इन तीन फैसलों से निगम के सैकड़ों कर्मचारियों और उनके परिवारों को राहत मिलेगी।वर्षों से डेलीवेज पर कर रहे थे काममृत सफाई कर्मचारियों के ये सभी आश्रित अनुकंपा के आधार पर डेलीवेज पर नियुक्त किए गए थे। सालों से अस्थायी तौर पर सेवाएं दे रहे इन कर्मचारियों को अब नियमित कर दिया गया है। नियुक्ति पत्र मिलने से 92 परिवारों को रोजगार की स्थायी सुरक्षा मिलेगी। दिसंबर 2019 में निगम में शामिल हुए गांवों से आए 137 कर्मचारियों के बेसिक वेतन और डीए से जुड़ा मामला भी अब आगे बढ़ सकेगा। निगम को इस संबंध में अपने स्तर पर फैसला लेने का अधिकार दिया गया है।अपनी अनुकंपा नियुक्ति नीति बनाएगा निगमअनुकंपा नियुक्ति के लिए अलग नीति नहीं होने से प्रशासनिक दिक्कतें आती थीं। अब निगम अपनी जरूरतों और कामकाज की परिस्थितियों के अनुसार अलग नीति तैयार करेगा। इससे मृत कर्मचारियों के आश्रितों की नियुक्ति के मामलों का निपटारा अधिक व्यवस्थित और समयबद्ध तरीके से हो सकेगा।