Chandigarh News: सरकारी कॉलेजों में आईटी कोर्स बंद होने का मामला पीएमओ पहुंचा

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शिकायत में कहा गया है कि सेक्टर-11 और सेक्टर-42 स्थित सरकारी कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए इन कोर्सों को बंद कर दिया गया है। इन कॉलेजों में कम फीस में तकनीकी शिक्षा मिलने के कारण आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यमवर्गीय परिवारों के छात्र लाभान्वित होते हैं। कोर्स बंद होने से छात्रों को महंगे निजी संस्थानों का रुख करना पड़ सकता है।विक्रम सिंह ने कहा कि प्रशासनिक और वित्तीय कारणों का असर छात्रों की पढ़ाई पर नहीं पड़ना चाहिए। उन्होंने आशंका जताई कि समय पर दाखिला नहीं मिलने से कुछ छात्रों का एक साल खराब हो सकता है। पीएमओ से चंडीगढ़ प्रशासन को फैसले की समीक्षा करने और बीसीए, पीजीडीसीए व एमएससी आईटी कोर्स दोबारा शुरू करने के निर्देश देने की मांग की गई है।