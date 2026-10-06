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Hindi News ›   Chandigarh ›   Intense heat during the day, a cool feel in the mornings and evenings; rain is possible over the weekend.

Chandigarh News: दिन में गर्मी का सितम, सुबह-शाम ठंडक का अहसास, वीकेंड पर बरस सकते हैं बादल

Wed, 21 Oct 2026 01:03 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 01:03 AM IST
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Intense heat during the day, a cool feel in the mornings and evenings; rain is possible over the weekend.
अधिकतम पारा 32 डिग्री और न्यूनतम 15 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान
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माई सिटी रिपोर्टर
चंडीगढ़। शहर में अक्तूबर के आखिरी दिनों में दिन के समय गर्मी बनी हुई है, जबकि सुबह और रात के समय ठंडक महसूस हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले पांच दिनों तक चंडीगढ़ में मौसम में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है। 21 से 24 अक्तूबर तक अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। वहीं, 25 को अधिकतम तापमान में एक डिग्री की गिरावट के साथ इसके 31 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। मंगलवार को अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 14.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान सामान्य से एक डिग्री अधिक, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से दो डिग्री कम रहा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 21 से 23 तक चंडीगढ़ मौसम शुष्क रहने की संभावना है। 24 और 25 को हल्की बारिश हो सकती है।
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