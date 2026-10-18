गृह मंत्री अमित शाह का पंजाब दौरा: इस दिन आएंगे मानसा, केंद्रीय मंत्री बिट्टू ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी

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झोटा की हत्या के बाद यह मामला पंजाब में चर्चा का विषय बना हुआ है। गृह मंत्री का दौरा ऐसे समय में हो रहा है, जब राज्य में नशे की समस्या और कानून-व्यवस्था को लेकर राजनीतिक बहस तेज है। इसके बाद अमित शाह संगरूर जिले के दिड़बा क्षेत्र में गुलजार सिंह के परिवार से मिलेंगे। गुलजार सिंह की मौत का मामला भी नशे की उपलब्धता और इससे जुड़े आरोपों के कारण चर्चा में रहा है।केंद्र सरकार ने इन घटनाओं के संबंध में पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी है। मानसा और संगरूर के दौरे के बाद गृह मंत्री गुरदासपुर भी जाएंगे। हालांकि, उनके गुरदासपुर दौरे के कार्यक्रम और वहां होने वाली गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी सामने आना बाकी है। अमित शाह का यह दौरा पंजाब में नशे के मुद्दे और कानून-व्यवस्था को लेकर केंद्र तथा राज्य सरकार के बीच चल रही बयानबाजी के बीच महत्वपूर्ण माना जा रहा है।