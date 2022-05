{"_id":"628dcb9e86eba425355d23a4","slug":"heavy-fall-in-power-demand-in-punjab-due-to-rain","type":"story","status":"publish","title_hn":"मौसम के साथ हालात बदले: बारिश से पंजाब में बिजली की मांग में भारी गिरावट, थर्मल प्लांटों की 10 यूनिट बंद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटियाला (पंजाब) Published by: ajay kumar Updated Wed, 25 May 2022 11:55 AM IST