Chandigarh News: हरप्रीत ओबेरॉय बने पीईसीओएसए के अध्यक्ष

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11 सदस्यीय कार्यकारिणी में मृदुला ग्रोवर डांग, जसविंदर सिंह गर्चा, राजीव गुप्ता, अक्षय राज अग्रवाल, प्रभदीप सिंह संधू, विनोद कुमार जैन, संजीव जैन, हरभजन सिंह मुंडे, अशोक कुमार शर्मा, विवेक महाजन और आयुष गोयल शामिल हैं। चुनाव की खास बात यह रही कि निर्वाचित सदस्यों में 1972 से 2018 तक के विभिन्न बैचों का प्रतिनिधित्व है। नई टीम ने पीईसी और पूर्व छात्रों के बीच जुड़ाव मजबूत करने तथा संगठन में अधिक सहभागिता और सहयोग को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा है। विज्ञापन

11 सदस्यीय कार्यकारिणी में मृदुला ग्रोवर डांग, जसविंदर सिंह गर्चा, राजीव गुप्ता, अक्षय राज अग्रवाल, प्रभदीप सिंह संधू, विनोद कुमार जैन, संजीव जैन, हरभजन सिंह मुंडे, अशोक कुमार शर्मा, विवेक महाजन और आयुष गोयल शामिल हैं। चुनाव की खास बात यह रही कि निर्वाचित सदस्यों में 1972 से 2018 तक के विभिन्न बैचों का प्रतिनिधित्व है। नई टीम ने पीईसी और पूर्व छात्रों के बीच जुड़ाव मजबूत करने तथा संगठन में अधिक सहभागिता और सहयोग को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा है।

चंडीगढ़। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज ओल्ड स्टूडेंट्स एसोसिएशन के 2026 के चुनाव में बैच 1993 के हरप्रीत सिंह ओबेरॉय ने 1106 वोट हासिल कर अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की। उन्हें कुल 67.7 प्रतिशत वोट मिले। नई टीम में संजीव मौदगिल उपाध्यक्ष, जोरावर सिंह महासचिव, अश्वनी कुंडल कोषाध्यक्ष और संदीप गुप्ता संयुक्त सचिव चुने गए।