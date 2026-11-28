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चंडीगढ़। गुरुकुल ग्लोबल स्कूल, सेक्टर-13 में आयोजित तीन दिवसीय देवराज मलिक मेमोरियल अंडर-19 बास्केटबॉल टूर्नामेंट का शुक्रवार को समापन हुआ। लड़कों के वर्ग में मेजबान गुरुकुल ग्लोबल स्कूल और लड़कियों के वर्ग में सेक्रेड हार्ट स्कूल-26 ने शानदार प्रदर्शन कर खिताब अपने नाम किया।समापन समारोह में पंजाब राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति संत प्रकाश मुख्य अतिथि और पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के अधिवक्ता साहिल जैन विशिष्ट अतिथि रहे। उन्होंने विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। लड़कियों के फाइनल में सेक्रेड हार्ट स्कूल ने जीएमएसएसएस सरकाघाट को 60-25 से हराकर ट्रॉफी और 20 हजार रुपये जीते। सरकाघाट दूसरे और न्यू पब्लिक स्कूल सेक्टर-18 तीसरे स्थान पर रहा। वहीं, लड़कों के फाइनल में गुरुकुल ग्लोबल स्कूल ने न्यू पब्लिक स्कूल को 44-33 से हराकर खिताब जीता। पुलिस डीएवी पब्लिक स्कूल अमृतसर तीसरे स्थान पर रहा। दोनों वर्गों में विजेता, उपविजेता और तृतीय स्थान की टीमों को क्रमशः 20 हजार, 17 हजार और 15 हजार रुपये दिए गए। व्यक्तिगत पुरस्कारों में समया और अजय को बेस्ट खिलाड़ी तथा काव्या और सिखराज को बेस्ट अपकमिंग प्लेयर चुना गया।

व्यक्तिगत पुरस्कार:

बेस्ट खिलाड़ी : समया और अजय (ट्रॉफी और 1,500 प्रत्येक)



बेस्ट अपकमिंग प्लेयर: काव्या और सिखराज (1,000 प्रत्येक)

लड़कों में गुरुकुल ग्लोबल और लड़कियों में सेक्रेड हार्ट स्कूल बने चैंपियन