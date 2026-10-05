Chandigarh News: गांधी के विचार आज भी टिकाऊ विकास और सामाजिक बदलाव की राह दिखाते हैं

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चंडीगढ़। पंजाब विश्वविद्यालय के गांधी एवं शांति अध्ययन विभाग की ओर से गांधी भवन में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि पीयू रजिस्ट्रार प्रो. वाईपी वर्मा ने 21वीं सदी में गांधी की प्रासंगिकता पर विचार रखे। उन्होंने सत्य, अहिंसा, सादगी और आत्मनिर्भरता को आज की चुनौतियों से निपटने में उपयोगी बताया। केवीआईसी के पंजाब एवं यूटी कार्यालय के निदेशक डॉ. वी. शिवकुमार ने स्थानीय उत्पादन और खादी को टिकाऊ विकास से जोड़ते हुए गांधी और कुमारप्पा के विचार साझा किए। आरजीएनआईवाईडी के डॉ. के. गिरीसन ने भी टिकाऊ विकास पर विचार रखे। कार्यक्रम में बेस्ट माली अवॉर्ड दिया गया। अंतर-विभागीय निबंध और पेंटिंग प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार मिले। विभागाध्यक्ष प्रो. मनीष शर्मा ने बताया कि योग, सड़क सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, खादी प्रदर्शनी और रक्तदान शिविर जैसे कार्यक्रम भी हुए। रक्तदान शिविर में 16 यूनिट रक्त एकत्र हुआ।

पीयू में गांधी और शास्त्री जयंती पर कार्यक्रम, विजेताओं को मिले पुरस्कार