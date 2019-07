अंबाला के अनाज मंडी में लगी आग, मौके पर दमकल की 10 गाड़ियां मौजूद

अंबाला सिटी के अनाज मंडी में रविवार सुबह करीब पांच बजे बारदाने में अचानक आग लग गई। जिस कारण कई बोरियों समेत वाहन भी आग की चपेट में आ गए। सूचना मिलने पर दमकल विभाग की गाड़ियो ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाना शुरू किया। सुबह करीब 10 बजे तक दमकल कर्मी आग पर काबू पाने में लगे रहे। फिलहाल दमकल विभाग की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी है, लेकिन भयंकर आग के चलते अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। आग लगने के कारण अभी स्पष्ट नहीं हुए हैं।

Haryana: Fire breaks out at Anaj Mandi in Ambala, fire tenders present at the spot pic.twitter.com/J8DfTcL6iC— ANI (@ANI) July 14, 2019