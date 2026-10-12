Chandigarh News: अमीरी क्लब के बार में आबकारी विभाग की रेड, बिना परमिट शराब रखने पर केस दर्ज

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आबकारी निरीक्षक की शिकायत पर सेक्टर-5 थाना पुलिस ने बार इंचार्ज अजय कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया है। टीम ने रात करीब 10 बजे क्लब में छापेमारी की। टीम ने बार में रखी शराब के संबंध में इंचार्ज से वैध पास और परमिट दिखाने को कहा, लेकिन वह दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवा सका। इसके बाद टीम ने वहां रखी शराब की बोतलों और उन पर लगे लेबल की जांच की।जांच के दौरान जेमसन और ग्लेनफिडिच 12 ईयर की एक-एक बोतल बिना वैध लेबल के मिली। इसके अलावा शैंपेन सुला की सात बोतलें और किंगफिशर अल्ट्रा बीयर की 330 एमएल वाली 24 बोतलों का एक केस बरामद हुआ। बीयर की बोतलों पर ‘सेल फॉर ओनली चंडीगढ़’ का मार्का लगा था। आबकारी विभाग की शिकायत के आधार पर सेक्टर-5 थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अब जांच के दौरान शराब के स्रोत, जरूरी दस्तावेजों और नियमों के उल्लंघन से जुड़े पहलुओं की पड़ताल की जाएगी।