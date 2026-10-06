विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

चुनाव फिर सिर पर, बापूधाम की समस्याएं अब भी जस की तस, न डिस्पेंसरी न प्लेग्राउंड- वार्ड-3 के लोगों का सवाल- आखिर कब बदलेगी तस्वीरमाई सिटी रिपोर्टरचंडीगढ़। नगर निगम चुनाव दिसंबर में होने हैं। नेता फिर जनता के बीच पहुंचेंगे, वादे होंगे और विकास के दावे किए जाएंगे। लेकिन वार्ड नंबर-3 की बापूधाम कॉलोनी के लोगों का कहना है कि हर चुनाव में चेहरे और वादे बदलते हैं, समस्याएं नहीं। कॉलोनी में न डिस्पेंसरी है, न बच्चों के खेलने के लिए प्लेग्राउंड और न ही पार्किंग की उचित व्यवस्था।नेता आए तो जली पार्क की लाइट, फिर बंदस्थानीय लोगों के मुताबिक, वाल्मीकि मंदिर के सामने पार्क की लाइट नेता के आने पर जलाई गई थी, लेकिन उनके जाते ही बंद हो गई। पार्कों में हरियाली और रखरखाव का भी अभाव है। सुरेंद्र कुमार और रमन ने रामलीला ग्राउंड को कम्युनिटी सेंटर में बदलने की योजना पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि यहां रामलीला होती है और गाड़ियां भी खड़ी होती हैं। सेंटर बनने पर रामलीला और पार्किंग की जगह कहां होगी?बारिश में घुटनों तक पानी, सफाई भी बदहालसुमेश और संदीप के अनुसार, बारिश में घुटनों तक पानी भर जाता है और गटर ओवरफ्लो होते हैं। कई जगह सप्ताहभर बाद सफाई होती है। सड़कों पर गड्ढे हैं और ग्रीन बेल्ट की देखभाल भी नहीं होती।निकासी की जाली भी खुद लगवाईदर्शन कौर ने बताया कि 704/9 से किन्नर मंदिर तक सड़क पर टाइलें नहीं लगी हैं। धूल से परेशानी है। पानी निकासी के लिए उन्होंने पांच हजार रुपये खर्च कर खुद जाली लगवाई। अशोक समेत अन्य निवासियों ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और खेल मैदान की कमी भी बताई।पार्षद का जवाब : तीन करोड़ से बन रहा ड्रीम पार्कएरिया पार्षद दलीप शर्मा ने बताया कि यहां क्रिकेट स्टेडियम है। तीन करोड़ रुपये से ड्रीम पार्क बन रहा है, जिसमें खेल उपकरण, ओपन एयर जिम और वॉलीबाल का सिंथेटिक कोर्ट होगा। 93 लाख रुपये से पानी की पाइपें लगाई गई हैं। उनके अनुसार, सीवरेज की समस्या नहीं है। 704/9 से किन्नर मंदिर तक पेवर ब्लॉक लगाने का टेंडर होने वाला है। पार्क की लाइट का खराब रिले ठीक कर दिया गया है।ऐसा हो अपना पार्षद-पार्षद को एरिया की समस्या अपने घर की समस्या लगे और समाधान कराए।- लोगों की बात को सुनने वाला पार्षद हो।- लोगों से लगातार संपर्क में रहने वाला पार्षद हो।-पार्षद केवल वादे करने वाला न हो, पूरा करने वाला भी हो।- बच्चों और विधवा महिलाओं के बारे में सोचे।- पैसे का लालच पार्षद के अंदर न हो।