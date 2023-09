ट्रांसपोर्ट टेंडर घोटाला: ED ने जब्त किया 2.12 करोड़ रुपये का सोना, अब तक मिली 8.6 करोड़ की संपत्ति

ट्रांसपोर्ट टेंडर घोटाला में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने टेंडर घोटाला के आरोपियों और उनके सहयोगियों के लुधियाना स्थित बैंक लॉकरों की तलाशी ली। एजेंसी को लगभग चार किलोग्राम के सोने की ईंट व आभूषण मिले हैं। इनकी कीमत लगभग 2.12 करोड़ रुपये है। इस मामले में अब तक कुल 8.6 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जब्त और फ्रीज की जा चुकी है। ईडी ने चार सितंबर को PMLA- 2002 के प्रावधानों के तहत यह कार्रवाई की है।

ED seized approx. 4 kgs of gold bullion & gold jewellery worth Rs 2.12 Crores (approx.) on 4th September during search operation conducted under provisions of PMLA, 2002 for the bank lockers in Ludhiana belonging to the accused persons and their associates in Punjab Tender Scam… pic.twitter.com/V9cqu71XYT