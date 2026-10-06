विज्ञापन



सेक्टर-37 के भगवान परशुराम भवन में पांच दिवसीय श्रीराम कथा का समापन

संवाद न्यूज एजेंसी

चंडीगढ़। सेक्टर-37 के भगवान परशुराम भवन में चल रही पांच दिवसीय श्रीराम कथा का शनिवार को समापन हो गया। अंतिम दिन कथा व्यास आचार्य पंडित ईश्वर चंद्र शास्त्री ने कहा कि भगवान वहीं निवास करते हैं जहां सच्ची श्रद्धा, विश्वास और समर्पण का भाव होता है। उन्होंने श्रीराम के वनवास से जुड़े प्रसंग सुनाते हुए बताया कि ऋषियों ने भगवान के निवास के लिए 14 स्थान बताए थे, जिनमें सच्चे भक्तों का हृदय भी शामिल है। उन्होंने श्रद्धालुओं से प्रभु के प्रति अटूट विश्वास बनाए रखने का आह्वान किया। समापन पर श्री ब्राह्मण सभा चंडीगढ़ के अध्यक्ष यशपाल तिवारी ने आचार्य का अभिनंदन किया और आयोजन में सहयोग देने वालों का आभार जताया। इस अवसर पर भजन प्रकाश अरोड़ा सहित कई लोग उपस्थित रहे।



श्रद्धा और विश्वास से की गई भक्ति ही फलदायी : ईश्वर चंद्र शास्त्री