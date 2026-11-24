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निगम चुनाव से पहले प्रशासन का नया आदेशमाई सिटी रिपोर्टरचंडीगढ़। नगर निगम चुनाव की तैयारियों के बीच चंडीगढ़ प्रशासन ने सरकारी विभागों के कामकाज को लेकर नई व्यवस्था लागू की है। अब चुनाव से संबंधित मामलों में राज्य चुनाव आयोग की मंजूरी लेने के लिए विभाग सीधे प्रस्ताव नहीं भेज सकेंगे। इसके लिए पहले मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली स्क्रीनिंग कमेटी से मंजूरी लेनी होगी। प्रशासन का उद्देश्य चुनाव के दौरान सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और नियमों का पालन सुनिश्चित करना है।प्रशासक की मंजूरी से गठित इस कमेटी की अध्यक्षता मुख्य सचिव, यूटी चंडीगढ़ करेंगे। इसमें सचिव कोऑर्डिनेशन और संबंधित विभाग के प्रमुख सदस्य होंगे। सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि आयोग की मंजूरी से जुड़े प्रस्ताव पहले कमेटी के सामने रखें। कमेटी चुनाव आयोग के मौजूदा निर्देशों और स्पष्टीकरणों के आधार पर प्रस्तावों की जांच करेगी।जरूरी काम के लिए बतानी होगी वजहस्क्रीनिंग कमेटी से मंजूर प्रस्ताव ही राज्य चुनाव आयोग को भेजे जाएंगे। इनके साथ पूरा ब्योरा और विशेष नोट देना होगा। इसमें स्पष्ट करना होगा कि संबंधित काम इतना जरूरी क्यों है और चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक इसका इंतजार क्यों नहीं किया जा सकता। यानी केवल जरूरी और तात्कालिक मामलों को ही आयोग के समक्ष भेजने की अनुमति होगी।मूल फाइलें भेजने और आखिरी समय की जल्दबाजी पर रोकप्रशासन ने विभागों को सीधे पत्र या प्रस्ताव भेजने से रोक दिया है। मूल फाइलें भेजने से बचने और अंतिम समय में प्रस्ताव भेजने से भी परहेज करने को कहा गया है। आयोग को प्रत्येक मामले की जांच और निर्णय के लिए पर्याप्त समय देना होगा। नई व्यवस्था से चुनाव के दौरान सरकारी विभागों के प्रस्तावों पर प्रशासन की निगरानी बढ़ेगी और आयोग की पूर्व अनुमति के बिना फैसले लेने पर रोक लगेगी।