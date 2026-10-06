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Hindi News ›   Chandigarh ›   Demand for appointment of a regular commissioner for Abohar Municipal Corporation

Chandigarh News: अबोहर निगम में नियमित कमिश्नर नियुक्त करने की मांग

Thu, 08 Oct 2026 01:57 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 01:57 AM IST
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Demand for appointment of a regular commissioner for Abohar Municipal Corporation
अबोहर निगम में नियमित कमिश्नर नियुक्त करने की मांग
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। अबोहर नगर निगम में नियमित एवं पूर्णकालिक कमिश्नर की नियुक्ति का मुद्दा अखिल भारतीय महापौर परिषद की 118वीं राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में प्रमुखता से उठा। अबोहर की महापौर पूजा वधवा ने बताया कि उनके पदभार संभालने के बाद से निगम में नियमित कमिश्नर नियुक्त नहीं किया गया है। फिलहाल अतिरिक्त प्रभार के सहारे कामकाज चल रहा है, जिससे प्रशासनिक कार्यों के साथ विकास और जनसुविधाओं से जुड़े काम प्रभावित हो रहे हैं।

महापौर ने राजनीतिक भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि वह सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी से अलग दल से निर्वाचित हैं, इसलिए नियमित कमिश्नर की नियुक्ति नहीं की जा रही। संगठन के महासचिव आशुतोष वार्ष्णेय ने मामले को पंजाब के राज्यपाल के समक्ष उठाने का आग्रह किया। उन्होंने चेतावनी दी कि जल्द नियुक्ति नहीं हुई तो परिषद सामूहिक रूप से मुद्दा उठाकर पंजाब सरकार के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करेगी।
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