Chandigarh News: नशे के खिलाफ अभियान से जुड़ी डीएवी कॉलेज की काउंसिल
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 01:54 AM IST
Updated Thu, 08 Oct 2026 01:54 AM IST
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चंडीगढ़। युवाओं को नशे से दूर रखने और नशामुक्त समाज के निर्माण के उद्देश्य से चलाए जा रहे जेन जी अगेंस्ट ड्रग्स अभियान को डीएवी कॉलेज की काउंसिल का समर्थन मिला है। कॉलेज की काउंसिल ने अभियान में सक्रिय योगदान देने और अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इस मुहिम से जोड़ने का संकल्प लिया।
डीएवी कॉलेज की काउंसिल के निर्वाचित प्रधान दीपांशु ने कहा कि नशे के खिलाफ युवाओं को स्वयं आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि वह अपने साथियों के साथ दिन-रात मेहनत करके अभियान का संदेश विद्यार्थियों तक पहुंचाएंगे और उन्हें नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करेंगे।
इस अवसर पर दीपांशु, शाश्वत, अनमोल नैंटा, अभय, राणा, देव, कृष, जतिन और कार्तिक उपस्थित रहे। युवाओं ने अभियान से जुड़कर समाज में जागरूकता बढ़ाने और अपने साथियों को सकारात्मक जीवन की दिशा में प्रेरित करने का संकल्प व्यक्त किया।
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जेन जी अगेंस्ट ड्रग्स अभियान के संयोजक संजीव राणा ने कहा कि युवाओं का इस तरह आगे आना अभियान को नई शक्ति देता है। कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थी अपने साथियों के बीच नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
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डीएवी कॉलेज की काउंसिल के निर्वाचित प्रधान दीपांशु ने कहा कि नशे के खिलाफ युवाओं को स्वयं आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि वह अपने साथियों के साथ दिन-रात मेहनत करके अभियान का संदेश विद्यार्थियों तक पहुंचाएंगे और उन्हें नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करेंगे।
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इस अवसर पर दीपांशु, शाश्वत, अनमोल नैंटा, अभय, राणा, देव, कृष, जतिन और कार्तिक उपस्थित रहे। युवाओं ने अभियान से जुड़कर समाज में जागरूकता बढ़ाने और अपने साथियों को सकारात्मक जीवन की दिशा में प्रेरित करने का संकल्प व्यक्त किया।
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जेन जी अगेंस्ट ड्रग्स अभियान के संयोजक संजीव राणा ने कहा कि युवाओं का इस तरह आगे आना अभियान को नई शक्ति देता है। कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थी अपने साथियों के बीच नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।