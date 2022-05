{"_id":"628daeed315d045e62008367","slug":"wife-arrested-for-killing-husband-in-amritsar","type":"story","status":"publish","title_hn":"अपना ही 'कातिल': बीमा का पैसा हड़पने की नीयत से पत्नी ने पति को उतारा मौत के घाट, पुलिस ने ऐसे खोला राज","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम","slug":"crime"}}

संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर (पंजाब) Published by: ajay kumar Updated Wed, 25 May 2022 09:52 AM IST