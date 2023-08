Punjab News: नहीं सुधर रहा पाकिस्तान, पंजाब में 77 किलो हेरोइन भेजी, 2023 की सबसे बड़ी बरामदगी

पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। लगातार हथियार और नशे की खेप भेजने में जुटा है। एक भार पाकिस्तान ने भारतीय सीमा पर भारी मात्रा में हेरोइन भेजी। हालांकि पंजाब पुलिस ने इसे पकड़ने में सफलता हासिल की। पुलिस ने 77 किलो हेरोइन की खेप दो अलग-अलग तस्कर गिरोह से पकड़ी गई है। पुलिस के मुताबिक यह 2023 में बरामद सबसे बड़ी हेरोइन की खेप है।

These modules were actively involved in trans-border & inter-state drug smuggling in #Punjab in a big way



FIRs under NDPS Act registered at #SSOC, Fazilka and further investigation ongoing to demolish the network (2/3) pic.twitter.com/Qm0jvBYAsV