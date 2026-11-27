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मनीमाजरा के मतदाताओं की मांग- हर छह महीने में रिपोर्ट कार्ड दे जनप्रतिनिधि, शिकायतों के समाधान के लिए बने पारदर्शी व्यवस्थामाई सिटी रिपोर्टरचंडीगढ़। नगर निगम चुनाव की सरगर्मी के बीच मतदाताओं ने भी अपनी अपेक्षाएं जाहिर करनी शुरू कर दी हैं। मनीमाजरा के लोगों का कहना है कि उन्हें ऐसा पार्षद चाहिए जो केवल चुनाव के समय नहीं, बल्कि पूरे पांच साल उनके बीच मौजूद रहे। वार्ड का विकास दूरदर्शी सोच के साथ करे और अपने काम का हिसाब भी दे। लोगों के मुताबिक पार्षद की पहचान पोस्टरों और चुनावी वादों से नहीं, बल्कि उसकी जवाबदेही और जनता के बीच मौजूदगी से होनी चाहिए।हर छह महीने में जनता के सामने रखे रिपोर्ट कार्डपार्षद हर छह महीने में अपने काम का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखे। इसमें खर्च किए गए बजट, पूरे हुए और अधूरे विकास कार्यों की जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए। चुनावी वादों के बजाय काम की जवाबदेही तय होनी चाहिए।— शेर सिंह, वार्ड नंबर-5, मनीमाजरादस साल की जरूरतों को ध्यान में रखे विकास योजनाकेवल सड़क और स्ट्रीट लाइट लगवाना पर्याप्त नहीं है। पार्षद को स्मार्ट पार्किंग, सीसीटीवी, बेहतर स्ट्रीट लाइटिंग और कचरा प्रबंधन जैसी सुविधाओं पर काम करना चाहिए। विकास योजना में अगले दस साल की जरूरतों का ध्यान रखा जाए।— राजबीर सिंह, वार्ड नंबर-5, मनीमाजराशिकायतों के लिए बने ऑनलाइन सिस्टमलोगों को छोटी शिकायत के लिए पार्षद के घर या दफ्तर के चक्कर न लगाने पड़ें। ऑनलाइन या व्हाट्सएप से शिकायत दर्ज कराने और उस पर हुई कार्रवाई की जानकारी देने की व्यवस्था होनी चाहिए।— आरिफ हुसैन, वार्ड नंबर-6, मनीमाजराहर मौसम में लोगों के साथ खड़ा दिखे पार्षदबारिश में जलभराव, गर्मियों में पानी की किल्लत और सर्दियों में सफाई की समस्या के दौरान पार्षद लोगों के साथ खड़ा दिखना चाहिए। चुनाव के समय सक्रिय होकर जीतने के बाद पांच साल गायब रहने वाला जनप्रतिनिधि नहीं चाहिए।— पवन शर्मा, वार्ड नंबर-5, मनीमाजरा