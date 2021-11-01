Chandigarh News: अदालत से फरार दोषी गोल्डी 13 दिन बाद गिरफ्तार, पटियाला जेल भेजा
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 01:54 AM IST
Updated Sat, 03 Oct 2026 01:54 AM IST
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डेराबस्सी। डेराबस्सी पुलिस ने अदालत से दो महीने की सजा सुनाए जाने के बाद फरार हुए दोषी गोल्डी को 13 दिन बाद गिरफ्तार कर लिया। उसे अदालत में पेशी के बाद केंद्रीय जेल पटियाला भेज दिया गया।
मुबारिकपुर पुलिस चौकी के प्रभारी कुलवंत सिंह ने बताया कि गोल्डी के खिलाफ थाना डेराबस्सी में मुकदमा दर्ज था। यह मुकदमा 4 जनवरी 2021 को आईपीसी की धारा 379 और 411 के तहत था। न्यायिक मजिस्ट्रेट डेराबस्सी की अदालत ने 18 सितंबर 2026 को उसे दो महीने की सजा सुनाई थी। सजा सुनाए जाने के बाद गोल्डी अदालत से फरार हो गया था। पुलिस ने तलाश के बाद उसे 1 अक्तूबर को गिरफ्तार किया। 2 अक्तूबर को अदालत में पेशी के बाद उसे जेल भेजने का आदेश दिया गया।
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मुबारिकपुर पुलिस चौकी के प्रभारी कुलवंत सिंह ने बताया कि गोल्डी के खिलाफ थाना डेराबस्सी में मुकदमा दर्ज था। यह मुकदमा 4 जनवरी 2021 को आईपीसी की धारा 379 और 411 के तहत था। न्यायिक मजिस्ट्रेट डेराबस्सी की अदालत ने 18 सितंबर 2026 को उसे दो महीने की सजा सुनाई थी। सजा सुनाए जाने के बाद गोल्डी अदालत से फरार हो गया था। पुलिस ने तलाश के बाद उसे 1 अक्तूबर को गिरफ्तार किया। 2 अक्तूबर को अदालत में पेशी के बाद उसे जेल भेजने का आदेश दिया गया।
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