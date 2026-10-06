फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Conveyed the message of service and nation-building through Rangoli colors.

Chandigarh News: रंगोली के रंगों से दिया सेवा और राष्ट्र निर्माण का संदेश

Sun, 11 Oct 2026 01:20 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 01:20 AM IST
विज्ञापन
Conveyed the message of service and nation-building through Rangoli colors.
रंगोली के रंगों से दिया सेवा और राष्ट्र निर्माण का संदेश
विज्ञापन

माई सिटी रिपोर्टर
चंडीगढ़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा की ओर से सेवा संकल्प अभियान के तहत सेवा के रंग, राष्ट्र के संग रंगोली कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें रंगों के माध्यम से सेवा, समर्पण और राष्ट्र निर्माण का संदेश दिया गया।

भाजपा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिला की ओर से मनीमाजरा के शिवालिक गार्डन और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला की ओर से सेक्टर-32 के माता चिंतपूर्णी मंदिर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। भाजपा नेता संजय टंडन ने दोनों कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि इस तरह की गतिविधियां लोगों को जोड़ने और देश के विकास में योगदान देने के लिए प्रेरित करती हैं। उन्होंने कार्यक्रम के आयोजकों और प्रतिभागियों के प्रयासों की सराहना की।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed