Raghav Chaddha: आदिवासी मामलों के विभागों में स्थानांतरण को दंड बताकर फंसे राघव चड्ढा, योगेंद्र यादव बोले-शर्मनाक

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा फिर विवादों में घिर गए हैं। उनके एक साक्षात्कार की एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जिसमें वे कह रहे हैं कि सरकारी अधिकारियों को बर्खास्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन उनका तबादला किया जा सकता है। जो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं उन्हें 'दंड' के रूप में आदिवासी मामलों जैसे विभागों में स्थानांतरित किया जा सकता है। जबकि गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय की पोस्टिंग पुरस्कार है।

Mr. @raghav_chadha’s negative remarks towards tribals is highly condemnable. It is sad to know that such poor thinking people got a place in the @wef 's Young Global Leaders List. He must apologise to the entire tribal community of the country. #Shame pic.twitter.com/d6amyytNSw