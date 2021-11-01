Chandigarh News: मोहाली में गोबिंदगढ़-ढेलपुर मार्ग का निर्माण दस महीने से अधूरा, लोग परेशान

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पूर्व मेयर अमरजीत सिंह जीती सिद्धू ने शुक्रवार को ग्रामीणों के साथ मौके पर पहुंचकर सड़क का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि सड़क के निर्माण का शिलान्यास 20 जनवरी 2026 को किया गया था। शिलान्यास के बाद सड़क पर पत्थर बिछाए गए, लेकिन निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ। जीती सिद्धू ने कहा कि सड़क की मौजूदा स्थिति के कारण खासकर दोपहिया वाहन चालकों के लिए दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों ने भी बताया कि सड़क पर पड़े नुकीले पत्थरों के कारण कई लोग गिरकर घायल हो चुके हैं। उन्होंने प्रशासन से सड़क को जल्द-से-जल्द पक्का करने की मांग की। सड़क के अंतिम छोर पर गुरुद्वारा सिंह शहीदां स्थित है। यहां रोजाना बड़ी संख्या में लोग आते हैं, जिससे खराब सड़क के कारण उन्हें भी परेशानी होती है।जीती सिद्धू का आश्वासन और सरकार से मांगजीती सिद्धू ने कहा कि लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने विधायक से भी सड़क की समस्या का तत्काल संज्ञान लेने की मांग की। उन्होंने यह भी कहा कि यदि सरकार निर्माण कार्य शुरू नहीं करवाती। तो वह अपने स्तर पर सड़क पर बजरी डलवाने का प्रयास करेंगे।राहगीरों और श्रद्धालुओं की बढ़ती मुश्किलेंसड़क पर पड़े नुकीले पत्थरों से वाहन चालकों को लगातार खतरा बना रहता है। पैदल चलने वाले राहगीरों को भी संभलकर चलना पड़ता है। दशहरे के अवसर पर गुरुद्वारा सिंह शहीदां जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ जाती है। इस दौरान बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को विशेष परेशानी का सामना करना पड़ता है।