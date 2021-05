पंजाब: विधायक परगट सिंह ने लगाए सनसनीखेज आरोप, कैप्टन अमरिंदर सिंह पर साधा निशाना

पंजाब के विधायक परगट सिंह ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर सनसनीखेज आरोप लगाया है। सोमवार को विधायक परगट सिंह ने कहा कि उन्हें सीएम के सलाहकार कैप्टन संदीप संधू ने फोन किया और कैप्टन का नाम लेकर धमकी दी। संधू ने कहा कि अमरिंदर सिंह ने कहा है कि उन्होंने मेरे दस्तावेज इकट्ठे कर लिए हैं और अब कार्रवाई की जाएगी।

Punjab | I got a call from Captain Sandeep Sandhu. Sandhu said that he called me to deliver a message of CM Amarinder Singh. He delivered me a threatening message. Amarinder Singh has said that they've collected my documents or ab mujhe thoka jyega: Congress MLA Pargat Singh pic.twitter.com/8r9m8W4sDi