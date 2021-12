पंजाब विधानसभा चुनाव: राहुल गांधी संभालेंगे कांग्रेस के प्रचार की कमान, तीन जनवरी से करेंगे प्रदेश का दौरा 

पंजाब विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस का उत्साह बढ़ाने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पंजाब के दौरे पर आ रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, राहुल गांधी 3 जनवरी से पंजाब में चुनाव प्रचार शुरू करने के लिए तैयार हैं।

Congress leader Rahul Gandhi is set to launch poll campaign in Punjab from 3rd January, for the upcoming state Assembly polls: Sources