विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

ठंड बढ़ने और हवाओं का पैटर्न बदलने से जमीन के करीब ठहरे प्रदूषक कण, वातावरण में देर तक बना रहा पटाखों का धुआंमाई सिटी रिपोर्टरचंडीगढ़। गुरुपर्व पर रोशनी और जश्न के बीच हुई आतिशबाजी का असर अगली सुबह शहर की हवा में नजर आया। रातभर पटाखों से निकला धुआं सुबह तक वातावरण में बना रहा। बुधवार सुबह सात बजे चंडीगढ़ का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 159 दर्ज किया गया, जबकि दिवाली के अगले दिन सुबह 10 बजे यह 138 था। इस तरह गुरुपर्व के अगले दिन सुबह प्रदूषण का स्तर दिवाली के अगले दिन के मुकाबले 21 अंक अधिक रहा। हालांकि, दिन चढ़ने के साथ इसमें कुछ गिरावट आई और शाम छह बजे एक्यूआई 147 दर्ज किया गया।सुबह पार्कों और सड़कों पर सैर के लिए निकले लोगों को हवा में हल्की धुंध के साथ बारूद की गंध भी महसूस हुई। मौसम के बदले मिजाज ने भी धुएं को फैलने से रोका। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक, दिवाली के आसपास तापमान सामान्य से अधिक था। अक्टूबर में हुई बारिश से धूल के कण भी बैठ गए थे। इसके उलट नवंबर के दूसरे पखवाड़े में रात का तापमान गिरने और हवाओं का पैटर्न बदलने से प्रदूषक कण जमीन के करीब ठहरने लगे। ऐसे में आतिशबाजी का धुआं वातावरण में ज्यादा देर तक बना रह सकता है।चार साल के आंकड़ों में भी दिखा अंतरपिछले चार वर्षों के आंकड़ों में दिवाली और गुरुपर्व के बाद शहर की हवा की गुणवत्ता में उतार-चढ़ाव सामने आया है। वर्ष 2025 में दिवाली के दौरान अलग-अलग स्टेशनों पर एक्यूआई 183 रहा, जबकि गुरुपर्व के अगले दिन यह 156 दर्ज किया गया। वर्ष 2024 में दिवाली पर एक्यूआई 240 तक पहुंचा और गुरुपर्व के अगले दिन 277 रहा। वहीं, 2023 में दिवाली के दौरान अलग-अलग स्टेशनों पर एक्यूआई 138 से 453 तक दर्ज किया गया था। गुरुपर्व के अगले दिन यह 212 रहा। इस साल गुरुपर्व के अगले दिन सुबह सात बजे एक्यूआई 159 दर्ज हुआ।ठंड बढ़ने के साथ हवा में टिकने लगा धुआंविशेषज्ञों के अनुसार गुरुपर्व के समय दिवाली के मुकाबले मौसम का मिजाज बदल चुका था। नवंबर के दूसरे पखवाड़े में रात का तापमान गिरने और हवाओं का पैटर्न बदलने से प्रदूषक कणों को फैलने के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं मिलीं। तापमान में अंतर के कारण बनी स्थिति को टेम्परेचर इनवर्जन कहते हैं। इसमें धुआं और प्रदूषक कण जमीन के करीब ही ठहरे रहते हैं। यही वजह रही कि गुरुपर्व के अगले दिन सुबह भी हवा में आतिशबाजी का असर दिखाई दिया।