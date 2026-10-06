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33 प्रतिशत से अधिक बच्चों ने ऑनलाइन उत्पीड़न का सामना करने की बात स्वीकार कीलाइक्स और ऑनलाइन पहचान की चाहत युवाओं को जोखिम भरे फैसलों की ओर कर सकती है प्रेरितमाई सिटी रिपोर्टरचंडीगढ़। खाना खाते समय मोबाइल देखना, सोने से पहले रील्स स्क्रॉल करना और खाली समय में लगातार स्क्रीन पर नजरें टिकाए रखना... धीरे-धीरे यह आदत बच्चों और युवाओं की दिनचर्या का हिस्सा बनती जा रही है। कई बार उन्हें अहसास भी नहीं होता कि मोबाइल पर बिताया जा रहा समय उनकी नींद, पढ़ाई और परिवार के साथ रिश्तों को प्रभावित कर रहा है। सोशल मीडिया के बढ़ते इस्तेमाल और इससे जुड़े खतरों को लेकर पीजीआई ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) का जागरूकता फ्लायर ‘स्क्रॉल एंड सफर’ साझा किया है।इसमें बताया गया है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल केवल समय बिताने तक सीमित नहीं है। ऑनलाइन उत्पीड़न, अनजान लोगों के संदेश, फर्जी प्रोफाइल और साइबर बुलिंग बच्चों की मानसिक सेहत पर असर डाल सकते हैं। फ्लायर के मुताबिक, 33 प्रतिशत से अधिक बच्चों ने ऑनलाइन उत्पीड़न का सामना करने की बात स्वीकार की है। लगातार लाइक्स मिलने और ऑनलाइन पहचान बनाने की चाहत भी किशोरों को जोखिम भरे फैसले लेने के लिए प्रेरित कर सकती है।रील्स और पोस्ट के जरिए शराब को दिखाया जा रहा आकर्षकफ्लायर में सोशल मीडिया पर शराब के प्रचार को लेकर भी चिंता जताई गई है। मीम्स, सेलिब्रिटी पोस्ट और सरोगेट विज्ञापनों के जरिए शराब को सामान्य और आकर्षक जीवनशैली के तौर पर पेश किया जाता है। यूजर की पसंद के आधार पर काम करने वाले एल्गोरिदम ऐसी सामग्री बार-बार दिखा सकते हैं। इससे दोस्तों के दबाव और कुछ नया छूट जाने के डर (फोमो) के चलते युवा शराब के सेवन की ओर आकर्षित हो सकते हैं।घर में साथ रहते हुए भी बातचीत हो रही कममोबाइल पर बढ़ती निर्भरता का असर पारिवारिक रिश्तों पर भी पड़ रहा है। घर में सभी सदस्य साथ होते हैं, लेकिन कई बार हर कोई अपनी स्क्रीन में व्यस्त रहता है। बच्चों और अभिभावकों के बीच स्क्रीन टाइम को लेकर बहस होती है। कुछ बच्चे अपनी ऑनलाइन गतिविधियां परिवार से छिपाने लगते हैं।आंखों में तनाव से नींद और पढ़ाई तक प्रभावितजागरूकता फ्लायर में अत्यधिक स्क्रीन इस्तेमाल से जुड़ी चिंताओं में आंखों में तनाव, नींद की परेशानी, सिरदर्द, पढ़ाई में ध्यान न लगना और अवसाद जैसी समस्याओं का भी उल्लेख किया गया है। इससे बचाव के लिए परिवार के साथ बिना मोबाइल समय बिताने और स्क्रीन टाइम की सीमा तय करने पर जोर दिया गया है। साथ ही बच्चों को मोबाइल से दूर रखकर खेल, योग और दूसरी गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित करने की सलाह दी गई है।