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क्रासर: मौत की गुत्थी बरकरारमाई सिटी रिपोर्टरचंडीगढ़। सेक्टर-39 थाना क्षेत्र के जंगल में मिले मलोया निवासी 21 वर्षीय सचिन की मौत का कारण पोस्टमार्टम के बाद भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। सोमवार को सेक्टर-16 अस्पताल में डॉक्टरों के बोर्ड ने शव का पोस्टमार्टम किया। शरीर पर चोट के निशान नहीं मिले। पुलिस ने विसरा जांच के लिए सीएफएसएल भेज दिया है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।शनिवार देर रात जंगल में सचिन का शव मिला था। पास में पंजाब नंबर की बाइक भी खड़ी थी। चेहरा क्षतिग्रस्त होने के कारण शुरुआत में पहचान नहीं हो सकी। बाद में उसकी पहचान हुई। जांच में सामने आया कि सचिन 17 नवंबर से लापता था। पिता ने मलोया थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस अब पता लगा रही है कि सचिन घर से लापता होने के बाद जंगल तक कैसे पहुंचा और किन परिस्थितियों में उसकी मौत हुई। घटनास्थल पर मिली पंजाब नंबर की बाइक की भी जांच की जा रही है। पुलिस को अब सीएफएसएल की विसरा रिपोर्ट का इंतजार है, जिससे मौत के कारणों का पता चल सके।