12 साल के शासन में हुए घोटालों का जवाब दे भाजपा : विजयपाल सिंह

संवाद न्यूज एजेंसीचंडीगढ़। आम आदमी पार्टी (आप) ने भाजपा के 12 साल के शासन के दौरान शहर में कथित अनियमितताओं को लेकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। शनिवार को सेक्टर-3 स्थित पार्टी कार्यालय में अध्यक्ष विजयपाल सिंह ने प्रेसवार्ता कर 12 मामलों पर सवाल उठाए।उन्होंने आउटसोर्स भर्ती में 193 टेंडर रद्द होने, ठेकों के आवंटन, स्मार्ट सिटी परियोजना, पार्किंग ठेकों और बिजली विभाग के निजीकरण से जुड़े मामलों की जांच की मांग की। डड्डूमाजरा में कचरा प्रबंधन, मनीमाजरा की 24 घंटे पानी परियोजना, सीटीयू बस सेवाओं और राशन वितरण की समस्याओं पर भी सवाल उठाए। आप ने सभी मामलों की समयबद्ध जांच, पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर एफआईआर दर्ज करने और सरकारी धन के खर्च व राजस्व का ऑडिट कराने की मांग की। प्रेसवार्ता में प्रेम गर्ग, विक्रांत ए. तंवर और पुनीत छाबड़ा भी मौजूद रहे।