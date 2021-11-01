Chandigarh News: सेक्टर-26 ग्रेन मार्केट में भाजपा नेताओं ने किया श्रमदान
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 01:42 AM IST
Updated Sat, 03 Oct 2026 01:42 AM IST
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चंडीगढ़। महात्मा गांधी जयंती पर भाजपा चंडीगढ़ प्रदेश अध्यक्ष जतिंदर पाल मल्होत्रा के नेतृत्व में सेवा संकल्प अभियान के तहत सेक्टर-26 ग्रेन मार्केट में स्वच्छता अभियान चलाया गया। भाजपा चंडीगढ़ प्रदेश प्रभारी महेंद्र पांडे ने पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ श्रमदान किया और जनभागीदारी का आह्वान किया। राज्यसभा सांसद सतनाम सिंह संधू, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद, भारत कुमार, मेयर सौरभ जोशी, रवि रावत, शशि शंकर तिवारी, अमित खैरवाल, दिलीप शर्मा, मनोज सोनकर और वरिंदर जेड सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। अभियान के दौरान लोगों को सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। प्रदेश के सभी 35 मंडलों में एक साथ अभियान चलाकर स्वच्छता को सामाजिक जिम्मेदारी बनाने का संदेश दिया गया। ब्यूरो
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