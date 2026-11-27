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कैरम-शतरंज खेलने से लेकर किताबें पढ़ने और कॉफी पीने तक, पीयू के डाकघर में रोजाना पहुंच रहे विद्यार्थीमाई सिटी रिपोर्टरचंडीगढ़। डाकघर का नाम सुनते ही चिट्ठी और पार्सल की याद आती है, लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी का जेनजी डाकघर इस पुरानी सोच को बदल रहा है। यहां विद्यार्थी सिर्फ पार्सल भेजने या डाक से जुड़ा काम कराने नहीं आते, बल्कि दोस्तों के साथ समय बिताने, किताबें पढ़ने और कैरम-शतरंज खेलने भी पहुंचते हैं। धीरे-धीरे यह जगह युवाओं के पसंदीदा ठिकाने के रूप में उभर रही है।डाकघर के स्टाफ सदस्य आशीष ने बताया कि सुबह 10 बजे से ही विद्यार्थियों का आना शुरू हो जाता है। कई युवा यहां कॉफी पीते हुए दोस्तों से बातचीत करते हैं। एक ग्रुप औसतन 20 से 30 मिनट यहां बिताता है। डाकघर शुरू होने के एक महीने बाद ही विद्यार्थियों की बढ़ती दिलचस्पी दिखने लगी थी। छुट्टियों के दौरान घर सामान भेजने के लिए पार्सल बुक कराने वालों की संख्या भी बढ़ जाती है।उन्होंने बताया कि यहां विद्यार्थियों को किताबें और अन्य सामान भेजने की सुविधा मिल रही है। इसके साथ ही फीस से जुड़ी जानकारी के लिए भी युवा पहुंचते हैं। डाकघर में बचत खाते खुलवाने और डाकघर की योजनाओं के बारे में जानने को लेकर भी विद्यार्थियों में रुचि बढ़ी है। रोजाना करीब चार से पांच विद्यार्थी खाते और बचत योजनाओं की जानकारी लेने आते हैं। लड़के और लड़कियां दोनों बराबर संख्या में पहुंच रहे हैं।बॉक्स : सोशल मीडिया वीडियो देखकर भी पहुंच रहे युवाजेनजी डाकघर की गतिविधियां अब सोशल मीडिया पर भी चर्चा में हैं। यहां आने वाले विद्यार्थी वीडियो बनाकर साझा करते हैं, जिन्हें देखकर दूसरे युवा भी इस जगह के बारे में जान रहे हैं। कई विद्यार्थियों के लिए यह नया अनुभव है कि डाकघर में बैठने, पढ़ने और मनोरंजन की सुविधाएं भी मिल सकती हैं। यहां कुल नौ कर्मचारी तैनात हैं, जिनमें दो वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं।डाकघर की सुविधाओं का विवरण: यहां बचत खाते खुलवाने, रजिस्ट्री, पार्सल बुकिंग, आधार कार्ड अपडेट, मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं।