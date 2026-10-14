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Hindi News ›   Chandigarh ›   Beant Kamboj becomes President of PGI Employees' Union; wins by 515 votes.

Chandigarh News: पीजीआई कर्मचारी संगठन के प्रधान बने बेअंत कंबोज, 515 वोट से जीते

Wed, 14 Oct 2026 01:24 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 01:24 AM IST
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Beant Kamboj becomes President of PGI Employees' Union; wins by 515 votes.
515 वोटों के अंतर से अनिल कुमार को हराया, 1914 कर्मचारियों ने किया मतदान
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माई सिटी रिपोर्टर
चंडीगढ़। पीजीआई के गैर-संकाय कर्मचारी संगठन के प्रधान पद के चुनाव में बेअंत कंबोज ने जीत दर्ज की। मंगलवार को हुए चुनाव में तीन उम्मीदवारों के बीच मुकाबला हुआ। इसमें कंबोज को सबसे अधिक 1134 वोट मिले। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी अनिल कुमार को 515 वोटों के अंतर से हराया। अनिल कुमार को 619, जबकि कुलवंत सिंह को 147 वोट मिले।

चुनाव में कुल 1914 वोट डाले गए। कर्मचारियों ने उत्साह के साथ मतदान में हिस्सा लिया। कंबोज की जीत को कर्मचारी वर्ग के समर्थन के रूप में देखा जा रहा है। प्रधान पद की जिम्मेदारी संभालने के बाद उनसे कर्मचारियों की समस्याओं, अधिकारों और कल्याण से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाने की उम्मीद है।
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