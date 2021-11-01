फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Attempt to steal offerings at Gurudwara Hargobindgarh Sahib; youth arrested

Chandigarh News: गुरुद्वारा हरगोबिंदगढ़ साहिब में चढ़ावा चोरी का प्रयास, युवक गिरफ्तार

Sat, 03 Oct 2026 02:00 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 02:00 AM IST
विज्ञापन
Attempt to steal offerings at Gurudwara Hargobindgarh Sahib; youth arrested
कुराली। गुरुद्वारा हरगोबिंदगढ़ साहिब में एक युवक ने चढ़ावा चोरी करने की कोशिश की। प्रबंधकों ने उसे मौके पर ही पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। गुरुद्वारा साहिब के प्रधान स्वर्ण सिंह, सपिंदर सिंह और पाल सिंह ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सुबह एक युवक माथा टेकने आया था। माथा टेकने के बाद उसने कलश का शीशा तोड़ दिया। युवक चढ़ावा निकालकर ले जाने का प्रयास कर रहा था। इसी दौरान प्रबंधकों की नजर उस पर पड़ गई। प्रबंधकों ने उसे तुरंत काबू कर लिया। उनके अनुसार, युवक नशे का आदी प्रतीत हो रहा था। सिटी पुलिस थाना के थाना प्रभारी हर्षमोहन गौतम ने बताया कि युवक की मादक पदार्थ जांच करवाई गई थी। इसका परिणाम सकारात्मक आया है और उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed