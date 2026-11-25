Chandigarh News: आनंद सिंगला बने अग्रवाल सम्मेलन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 25 Nov 2026 02:21 AM IST
Updated Wed, 25 Nov 2026 02:21 AM IST
विज्ञापन
चंडीगढ़। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन में चंडीगढ़ के आनंद सिंगला को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह पिछले 21 वर्षों से संगठन में विभिन्न जिम्मेदारियां निभाते हुए समाजसेवा और संगठनात्मक गतिविधियों में सक्रिय हैं। इससे पहले वह युवा अध्यक्ष, मुख्य शाखा अध्यक्ष और चेयरमैन के पद पर सेवाएं दे चुके हैं। उनकी नियुक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष बसंत मित्तल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुलभूषण गोयल और महामंत्री विनोद अग्रवाल ने की। ब्यूरो
विज्ञापन