Chandigarh News: शांति नगर की सड़क पर शाम होते ही सज जाती है अवैध सब्जी मंडी, राहगीरों का निकलना मुश्किल

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- नगर निगम के अतिक्रमण हटाने के दावे खोखले, सड़क पर कब्जा करने वालों पर कार्रवाई की मांगसंवाद न्यूज एजेंसीमनीमाजरा। शांति नगर की सड़क पर शाम होते ही अतिक्रमण का नजारा देखने को मिलता है। रोजाना शाम 7 बजे के बाद रेहड़ी-फड़ी वालों और सब्जी-फल विक्रेताओं की मंडी सज जाती है। सड़क के दोनों तरफ दुकानें लगने से राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी होती है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इसके बावजूद नगर निगम का अतिक्रमण हटाओ दस्ता और पुलिस ठोस कार्रवाई नहीं कर रहे।लोगों के मुताबिक पहले सब्जी और फल विक्रेता रेहड़ियों पर दुकानदारी करते थे, लेकिन अब कई लोग सड़क पर ही कपड़े बिछाकर सब्जियां और फल बेच रहे हैं। शाम से शुरू होने वाला यह सिलसिला रात 10 से 11 बजे तक चलता है। खरीदारी के लिए आने वाले लोग सड़क पर वाहन खड़े कर देते हैं, जिससे जाम लगता है और पैदल चलने वालों के लिए रास्ता तक नहीं बचता।स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर निगम मनीमाजरा की सड़कों और चौराहों को अतिक्रमण मुक्त रखने के दावे करता है, लेकिन शांति नगर की स्थिति इन दावों पर सवाल खड़े करती है। समाजसेवी कुलवंत सिंह जग्गा कई बार शिकायत कर चुके हैं। पुलिस की जनसभा में भी यह मुद्दा उठाया जा चुका है, लेकिन हालात नहीं बदले।शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुरजीत सिंह राजा ने कहा कि शाम को लोग माड़ीवाला टाउन से होते हुए मनीमाजरा के गुरुद्वारा डेरा साहिब जाते हैं, लेकिन अतिक्रमण के कारण श्रद्धालुओं को पैदल चलने की जगह नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि इससे स्थानीय लोगों के साथ श्रद्धालु भी परेशान हैं। स्थानीय लोगों ने नगर निगम और पुलिस प्रशासन से शांति नगर की सड़क पर लगने वाली अवैध सब्जी मंडी को हटाने और सड़क पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।