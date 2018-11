भारतीय सेना प्रमुख बिपिन रावत पर दिए विवादित बयान पर 'आप' नेता एच एस फुल्का ने यूटर्न ले लिया है और सफाई पेश करते हुए एक और बयान दिया। उन्होंने कहा कि मेरे बयान को गलत समझा गया है। प्लीज पूरा वीडियो ध्यान से देखें, मेरा बयान कांग्रेस के खिलाफ था, न कि आर्मी चीफ के खिलाफ। यह बयान अनजाने में दिया गया था और इसके लिए मुझे खेद है।

My statement has been totally misunderstood. Please see the full video, the whole statement was actually against the Congress, and not against the respected Army Chief. Still, it was an inadvertent comment and I regret it: HS Phoolka #AmritsarBlast pic.twitter.com/wxugDVsyTb— ANI (@ANI) November 19, 2018