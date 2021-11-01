Chandigarh News: सरकारी कोठियों पर बाहरी नेताओं के कब्जे का आरोप, राज्यपाल से शिकायत

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आप नेताओं और अन्य लोगों पर कथित अनधिकृत इस्तेमाल का आरोप, किराया वसूलने की मांगअमर उजाला ब्यूरोचंडीगढ़। कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा ने सेक्टर-39 स्थित पंजाब सरकार के मंत्रियों और बोर्ड अध्यक्षों के लिए आवंटित सरकारी कोठियों के कथित अनधिकृत इस्तेमाल की शिकायत राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया से की है। राज्यपाल को सौंपे पत्र में खैरा ने आम आदमी पार्टी के नेताओं और अन्य लोगों पर सरकारी आवासों के कथित अनधिकृत कब्जे का आरोप लगाया है।खैरा ने कहा कि सेक्टर-39 में मंत्रियों के लिए आवंटित कुछ आवासों में ऐसे लोग रह रहे हैं, जो पंजाब सरकार में किसी पद पर नहीं हैं। उन्होंने ऐसे बाहरी नेताओं से अब तक देय किराया वसूलने की मांग की है।11 कोठियों का पत्र में उल्लेखपत्र में कोठी नंबर 902, 905, 919, 926, 927, 928, 921, 960, 961, 964 और 965 के कथित कब्जे या इस्तेमाल का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा सेक्टर-39 के सर्किट हाउस में 18 कमरों की बुकिंग का भी जिक्र है। खैरा ने इन मामलों में वास्तविक आवंटन, अनुमति और मौजूदा इस्तेमाल की स्वतंत्र जांच की मांग की है।आवंटन का रिकॉर्ड मांगाखैरा ने राज्यपाल से प्रत्येक मकान का मूल आवंटन आदेश, मूल आवंटी का नाम व पद, आवंटन की तारीख, आवास की श्रेणी, सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी, रहने की अनुमत अवधि और बाद में जारी विस्तार या रिटेंशन आदेश का रिकॉर्ड जांच में शामिल करने की मांग की है।