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चंडीगढ़ पुलिस की पीओ सेल ने लंबे समय से फरार आरोपी को दबोचा, अदालत में पेशी के बाद बुड़ैल जेल भेजा

माई सिटी रिपोर्टर

चंडीगढ़। शहर में दर्ज 39 मामलों में आरोपी और अदालत से भगोड़ा घोषित शराब कारोबारी कमलेश झा को चंडीगढ़ पुलिस की पीओ सेल ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी लंबे समय से पुलिस की गिरफ्त से बाहर था और उसकी तलाश की जा रही थी। पीओ सेल ने कार्रवाई करते हुए उसे दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसे बुड़ैल जेल भेज दिया गया। पुलिस अब आरोपी के खिलाफ दर्ज विभिन्न मामलों और ठगी के आरोपों में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है।

39 मामलों में आरोपी भगोड़ा शराब कारोबारी कमलेश झा गिरफ्तार